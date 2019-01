Dalmat: "Ronaldo non voleva mai pesarsi. Certe volte poteva finire male"

L'ex centrocampista dell'Inter, Stephane Dalmat, ha ripercorso in un'intervista concessa a RMC Sport la sua esperienza con la maglia nerazzurra: "Ogni martedì mattina ci dovevamo pesare con Cuper e Ronaldo non voleva mai salire sulla bilancia. Era una questione psicologica, non voleva vedere il suo peso, era una cosa che gli dava fastidio. C’era tensione e spesso poteva anche finire male. Cuper era molto rigido su questo, ma Ronaldo non ne voleva sapere e non ci è mai salito. Al termine della carriera sono caduto in depressione. Ho avuto un problema personale e poi ho tagliato tutto, perché viviamo in una bolla. Per sei anni non ho fatto nulla. Per ora, mi sto divertendo. Ma a un certo punto, dovrò trovare un’occupazione, qualcosa da fare quando mi alzerò la mattina”.