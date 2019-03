© foto di www.imagephotoagency.it

Tony Damascelli commenta la giornata di campionato per Il Giornale. "E' stato un week-end pieno di passione, di veleni e di colpi di scena. Alla ventottesima la Juventus ha infine perso una partita di campionato. Dal football eccitato di Champions al calcio fantozziano della serie A, Allegri fa il Don Abbondio e tiene in panchina le giovani promesse per confermare alcuni cavalli bolsi, Mandzukic su tutti. Va da se che se segna addirittura Sturaro allora il totale è facile e reso ancora più ridicolo dal raddoppio di Pandev in età da quota cento".