David Guetta: rispetto per Iachini

vedi letture

Un minuto dopo aver firmato il contratto, per una buona parte del popolo viola Beppe Iachini era già un allenatore in partenza.

Sì, gli vogliamo bene.

Ok, ci ha sempre messo il cuore, ma gli è già andata di lusso se per una fortunata congiunzione astrale può sedersi per qualche mese su una panchina così prestigiosa.

Come se noi avessimo fatto la Champions nelle ultime stagioni e come se lui fosse un ripescato dalla piena, come diciamo dalle nostre parti.

E ora che forse il campionato riparte rieccoci con la diffidenza, stavolta quasi offensiva: “Iachini preferirebbe che tutto si bloccasse almeno è certo della riconferma”.

Ora basta.

Come tutte le persone che lavorano, Beppe Iachini merita rispetto e non è affatto vero che tema la ripartenza, figuriamoci se uno col suo carattere può avere questi tremori mentali.

Se gli siamo davvero affezionati, aspettiamo senza preconcetti i risultati e poi giudicheremo.