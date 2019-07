De Rossi-Boca Juniors, viaggio in Argentina rimandato a mercoledì

© foto di Federico Gaetano

Daniele De Rossi partirà mercoledì e non in queste ore per l'Argentina. Il motivo è legato al fatto che la dirigenza del Boca Juniors si trova attualmente in trasferta e non potrebbe così accoglierlo come si deve. Per l'ex capitano della Roma, gli Xeneizes vogliono infatti una presentazione in grande stile. Questo quanto appreso dalla redazione di Vocegiallorossa.it.