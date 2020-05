Decreto Rilancio, c'è l'accordo politico sulle norme. Rinviato a domani il Consiglio dei Ministri

Arrivano novità positive sul fronte del Decreto Rilancio a cui il Governo sta lavorando in questi giorni. Nelle ultime ore infatti sarebbe stato raggiunto un accordo politico sulle misure che saranno inserite nel Decreto anche se ancora tutte le varie norme, che saranno numerose e complesse, non sono state del tutto ultimate, ma lo saranno nelle prossime ore in vista del Consiglio dei Ministri previsto per domani che dovrebbe definire il pacchetto di interventi finale.