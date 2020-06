Del Piero: "Inter in corsa Scudetto? Certo che sì, può succedere di tutto"

vedi letture

Ospite di Sky Sport, Alessandro Del Piero, dopo la vittoria dell’Inter sulla Sampdoria, commenta la possibilità che la squadra di Conte torni in corsa per lo Scudetto: “Secondo me è già dentro l’Inter. Più che altro perché affronteremo un campionato totalmente nuovo, è un mini-torneo in cui può accadere di tutto”.