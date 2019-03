Delio Rossi: "Samp favorita sull'Atalanta, ma solo perché gioca in casa"

© foto di Federico Gaetano

Delio Rossi, ex allenatore tra le altre di Samp e Atalanta, parla a La Gazzetta dello Sport in vista del match fra le due squadre: "Stanno bene entrambe, lo confermano le ultime prestazioni. Forse è leggermente favorita la Samp, ma solo per il fattore-campo. Saranno 90’ pesanti per la classifica. Gli aspetti in comune tra Giampaolo e Gasperini? Conosco meglio Marco, fu il mio “vice” a Pescara. È un insegnante di calcio, proprio come Gian Piero. Parlano le loro carriere. Sono allenatori simili, al passo coi tempi. La classifica? Lotta vera dal terzo posto in giù, ogni squadra ha le proprie possibilità. Conterà lo stato di forma dalla fine di marzo, per Champions ed Europa League si deciderà tutto nel giro di 1-2 punti. E attenzione all’Atalanta, può vincere la Coppa Italia".