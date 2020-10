Denis Godeas nella storia: è il terzo calciatore a segnare dalla A alla Terza Categoria

vedi letture

A 45 anni la vena realizzativa di Denis Godeas, 45 anni compiuti, non si è ancora esaurita. L’ex centravanti di Palermo e Triestina fra le altre, ha infatti segnato nello scorso weekend il suo primo gol in Prima Categoria con la maglia della Triestina Victory. Un gol storico perché ha permesso a Godeas, professionista dal 1992 al 2014, di eguagliare Antonio Martorella (ex Pisa, SPAL e Pescara) e Marcello Diomedi (ex Fiorentina e Bari) nella speciale classifica dei calciatori che sono riusciti a segnare almeno una rete in ogni categoria del calcio italiano: dalla Serie A alla Terza Categoria. Rispetto ai due colleghi però Godeas ha fatto ancora meglio avendo realizzato anche un gol in Coppa Uefa nella stagione 2005/06 quando vestiva la maglia del Palermo.