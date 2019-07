© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuovo capitolo per la querelle Jan Hurtado. Dopo Sampdoria, Genoa e Boca Juniors è il Deportivo Tachira, vecchio club dell'attaccante venezuelano, a parlarne: "Per Hurtado c'è un'azione legale davanti alla FIFA, in virtù di un ricorso che avevamo fatto contro il Gimnasia", la nota ufficiale della società.