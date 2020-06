Torino, Vagnati punta Hurtado. De Rossi lo ha già consigliato alla Roma

vedi letture

In Argentina, in particolare con la maglia del Boca Juniors, gioca quello che potrebbe il prossimo obiettivo del Torino: Jan Carlos Hurtado, ventenne di Andrés Eloy Blanco, stato di Barinas, Venezuela. Centravanti con già 3 presenze in Nazionale, dotato di un fisico possente (181 cm per 71 kg) e pure di una notevole velocità e di una discreta tecnica. Tanto da convincere Daniele De Rossi, che, al termine della sua eperienza bostera, secondo quanto riportato da alcuni rumours lo avrebbe consigliato alla Roma, rivela Tuttosport.