Si profila il tutto esaurito a San Siro per il derby di Milano in programma domenica sera. Una partita alla quale, però, non potranno partecipare i tanti tifosi cinesi che nei giorni scorsi hanno acquistato i tagliandi per la stracittadina e che ora, a causa del Coronavirus, sono bloccati nel proprio paese senza possibilità di raggiungere l'Italia.

Per l'occasione, si legge su Tuttosport, l'Inter ha fatto sapere che farà un'eccezione alla sua politica societaria e rimborserà tutti i tifosi cinesi che non saranno al 'Meazza' domenica del costo del biglietto.