TMW Christillin: "Juve, con Champions e Coppa Italia la stagione sarà da 6"

Evelina Christillin, membro del consiglio UEFA e FIFA, nel suo intervento a margine dell'evento organizzato all'Università di Firenze, "Tra crisi e rilancio: la situazione economica del calcio italiano", ha parlato anche della stagione della Juventus: "La stagione non è stata trionfale ma ormai si è a un passo dalla qualificazione in Champions League. All'inizio si era partiti un po' troppo ottimisti sulla scudetto. C'è stata una voragine con l'Inter, tanti complimenti ai nerazzurri, e vediamo come andrà la finale di Coppa Italia. Non è stata una stagione straordinaria ma se si centreranno gli obiettivi sarà da 6 in pagella".

Siamo a Firenze, una battuta sulla Fiorentina?

"La sto seguendo molto, dico la verità. Vorrei tantissimo, visto che la finale di Conference League sarà il 29 maggio, poter andare ad Atene con i viola. La vittoria col Brugge è stata acchiappata nel finale con un po' di problemi ma tifo tantissimo per la Fiorentina e spero possa raggiungere la finale di Atene".

Parole anche sulla possibile creazione di un'agenzia governativa per il controllo economico-finanziario dei club: "Bisogna vedere quale sarà il documento definitivo, visto che sono già state annunciate delle modifiche. Ovviamente sono per l'autonomia dello sport, come è logico che sia. Ho sentito Infantino, si confronterà con la UEFA. La notizia è arrivata ieri, e a caldo, per UEFA e FIFA, non è bene reagire