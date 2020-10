Di Biagio: "Chiesa alla Juve? Non potrà sbagliare neanche 15'. Ronaldo sarà un esempio"

Ospite delle colonne di Tuttosport Luigi Di Biagio, tecnico che ha fatto esordire Federico Chiesa in Under21, ha commentato il passaggio dell'esterno dalla Fiorentina alla Juventus: "Federico è un ragazzo eccezionale, bravo e rispettoso, si è inserito benissimo in azzurro e non avrà problemi nemmeno a entrare nel gruppo bianconero. Fra l’altro conosce già bene i nazionali della Juve e poi ha un allenatore talmente intelligente come Pirlo... Ora deve essere forte soprattutto mentalmente. Fino a ora era giudicato su cinque partite: alla Fiorentina se ne sbagliava una in quella successiva giocava lo stesso. Da ora in poi sarà giudicato magari per un quarto d’ora e non dovrà sbagliarlo, perché è in un organico di tutti campioni. E’ un salto che deve fare velocemente. Ronaldo sarà sicuramente un esempio importante. Accanto a lui Federico, che è già un grandissimo giocatore, può capire che i fuoriclasse toccano quattro palloni e fanno tre gol".