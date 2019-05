Di Biagio: "De Rossi allenatore? Gliel'avevo già detto un anno e mezzo fa"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Daniele De Rossi ha salutato la Roma, ma non ha ancora chiuso la sua esperienza da calciatore. Gigi Di Biagio, ct della Nazionale Under 21, ha parlato del centrocampista. "Se in futuro può allenare i giovani? Non solo loro, ma anche i grandi. L'avevo anticipato, gliel'avevo detto un anno e mezzo fa quando ho gestito la Nazionale maggiore. Stesso discorso per Buffon. Al di là del suo stato fisico, gli avevo detto di avere bisogno di lui dentro e fuori dal campo. Poi l'avrei trattato come tutti, a prescindere dalla titolarità o meno. De Rossi può fare qualunque cosa, allenare i giovani per maturare esperienza e poi fare il salto con i grandi".