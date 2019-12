© foto di Image Sport

Paolo Di Canio, ex attaccante, allenatore ed opinionista, presente negli studi di Sky Sport, dice la sua sulla mancanza di freddezza di Romelu Lukaku, centravanti dell'Inter, risaltata nel pari sul campo della Fiorentina: "Da quattro metri non puoi tirare sulla figura, col portiere che non ti esce... Non puoi. Era successo anche con il Barcellona, e se è così è un Lukaku che fa meno la differenza rispetto a qualche partita fa. Poi farà la differenza, eh. Arriva fino a quel punto e non riesce a sbloccarsi: chiaro, non può segnare sempre. Ma queste occasioni sono troppo facili, anche per uno come lui che magari non è freddissimo. Oggi una, col Barcellona quattro: sta tornando quel Lukaku che io conoscevo. Non punto il dito contro di lui, certo, ma ora non è una sentenza davanti alla porta. Non gli voglio imputare i risultati, ma lo sa anche Conte e sarà avvelenato, oltre che per la fase difensiva, perché deve fare gol".