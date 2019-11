Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, il vicedirettore Andrea Di Caro ha detto la sua sulle discutibili dichiarazioni di ieri da parte del patron del Brescia Massimo Cellino: "«Balotelli? È nero, sta provando a schiarirsi ma…». L’incipit di Massimo Cellino è stato talmente maldestro e infelice da mangiarsi e rendere inutile tutto il resto del suo ampio discorso, articolato e condivisibile sulle difficoltà di Mario Balotelli, sulle sue responsabilità e su quelle del Brescia. Tutto inutile: a far rumore, inevitabilmente, è rimasta quella battuta, fuori luogo. Come tante purtroppo siamo abituati ad ascoltare, in troppi ambiti, nonostante la sensibilità su certi temi sia giustamente cresciuta moltissimo. Ma fa più effetto e fa più notizia se a pronunciarla è un personaggio noto. Cellino, direttamente e poi attraverso un comunicato del Brescia, non ha cercato una complicata inversione ad U. Non si è scusato perché sa lui, e sa chi lo conosce, che non è mai stato un razzista o un discriminatore. Chi sbaglia paga, però, e il presidente del Brescia da ieri impazza sui social, sui principali siti web italiani e stranieri. E oggi sui giornali farà il pieno di critiche e lezioni. Inevitabile".