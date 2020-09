Di Cintio: "La creazione di una media company è un passo storico che aiuterà il calcio italiano"

E' la notizia del giorno. LA Serie A apre alla creazione di una media company in cui far confluire i diritti tv pluriennali della Serie A. Una scelta che ha trovato grandi consensi, tra cui anche quello dell'Avvocato Cesare Di Cintio, Esperto di diritto sportivo, che commenta così: "La creazione di una media company in cui far confluire i diritti tv pluriennali della Serie A, supportato dai fondi di private equity è un passo storico, nonché una ventata di cambiamento e innovazione. Circa un miliardo e mezzo di euro: cifre irrinunciabili, in periodo di Covid ancor di più. Affidare la gestione dei diritti tv a manager competenti dovrebbe portare a un aumento del ricavato, fondamentale per tirare su il sistema calcio italiano, svalutatosi negli ultimi 20 anni. Non abbiamo tempo da perdere. Serve subito ripartire e farlo al meglio"