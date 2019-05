Ultime da casa Genoa, che domani sfida la Roma. Rifinitura eseguita e squadra in ritiro. Al Centro Signorini il gruppo ha sostenuto sabato il completamento lavori, anticipato dalla conferenza del tecnico e dalla riunione in sala video per il ripasso delle consegne. All’interno del perimetro di gioco le operazioni si sono protratte più a lungo del consueto per mettere a punto i dettagli. Nessun inconveniente si è verificato durante la seduta prima del trasferimento nell’abituale ritrovo. Ventitré i convocati di Prandelli, out i vari Mazzitelli, Sturaro, Hiljemark e Favilli:

Portieri: Radu, Jandrei, Marchetti.

Difensori: Romero, Biraschi, Zukanovic, Gunter, Criscito, Pezzella, Pereira, Lakicevic.

Centrocampisti: Radovanovic, Veloso, Rolon, Lerager, Bessa, Lazovic, Schafer.

Attaccanti: Pandev, Kouamé, Sanabria, Lapadula, Dalmonte.