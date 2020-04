Domani maratona social di FirenzeViola.it per l'onlus Osma: il messaggio di Batistuta

Nella giornata di domani il sito del nostro network FirenzeViola.it ha messo in piedi un'iniziativa dal nobile scopo, una raccolta fondi per aiutare l'associazione Osma e l'ospedale fiorentino di Ponte a Niccheri, nella zona di Bagno a Ripoli. Tanti ospiti e testimonial di spicco, dall'arbitro Rocchi all'ex portiere Toldo, da Marco Masini a Pupo, da Gonzalo Rodriguez al sindaco Dario Nardella. Tanti altri illustri personaggi in rappresentanza del club viola, della città e del territorio toscano, sulla pagina Instagram di FirenzeViola.it a partire dalle ore 10 di domattina interverranno nel corso di una diretta che andrà avanti fino a sera. Per partecipare alla raccolta fondi: https://www.gofundme.com/f/fv-per-osma-onlus

Di seguito il video-messaggio di Gabriel Omar Batistuta per promuovere l'evento!