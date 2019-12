© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Kucka assente per la sfida contro il Napoli come Scozzarella mentre Adorante torna a disposizione. Ecco la lista completa dei convocati del Parma in vista del match del San Paolo:

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Hernani Jr, Kulusevski;

Attaccanti: Adorante, Cornelius, Gervinho, Sprocati.