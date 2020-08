Domani riparte l'Europa League: Taylor arbitra Inter-Getafe, Siviglia-Roma a Kuipers

Orsato dirigerà la sfida fra Copenaghen e Basaksehir Istanbul

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - La sfida unica di Europa League fra Inter e Getafe, in programma domani (alle 21) nella Veltins Arena di Gelsenkirchen (Germania), sarà arbitrata dall'inglese Anthony Taylor, assistito dai connazionali Gary Beswick e Adam Nunn. Il IV Uomo designato è Chris Kavanagh, con Stuart Attewll alla Var e Paul Tierney in qualità di Avar. Giudici italiani in Copenaghen-Basaksehir Istanbul (domani alle 18,55): fischierà Daniele Orsato, assistito da Lorenzo Manganelli e Alessandro Giallatini. Il IV Uomo è Davide Massa, con Massimiliano Irrati alla Var e Marco Guida Avar. Siviglia-Roma, di giovedì alle 18,55 nella MSV Arena di Duisburg, sarà arbitrata dall'olandese Bjorn Kuipers, assistito dai connazionali Sander Van Roekel ed Erwin Zeinstra. IV Uomo è Serdar Gozubuyuk, con Pol Van Boekel alla Var e Dennis Higler in qualità di Avar. Un po' d'Italia anche in Manchester United-Linz (domani alle 21): arbitrerà il greco Tasos Sidiropoulos, ma alla Var ci sarà Paolo Valeri, mentre Maurizio Mariani sarà Avar. (ANSA).