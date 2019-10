© foto di Insidefoto/Image Sport

"Sono contento dell'esperienza in Cina". Parola di Roberto Donadoni. Il tecnico italiano, da luglio alla guida dello Shenzen, non è affatto pentito: "Dico di più, la consiglio. Chi può, venga qui ad allenare o giocare: sono piacevolmente sorpreso, sto vivendo un'avventura interessante. Per quanto riguarda i giocatori, il problema più grande è la lingua, ma la mentatlià è da professionisti".

Si gioca Napoli-Torino, la gara di Verdi.

"Con me fece benissimo nel tridente, ma penso che abbia le qualità per fare bene anche in altri schemi. Calcia bene con entrambi i piedi, può giocare sulle fasce e ricoprire più ruoli. La duttilità è una delle sue qualità migliori. Non c'è un modulo ideale per lui, può agire da seconda punta o da trequartista".