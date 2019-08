Donadoni: "Inter, Lukaku non può bastare per prendere la Juventus"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Fresco di sbarco in Cina da due settimane, Roberto Donadoni ha rilasciato un'intervista a La Stampa. Parla della sua nuova avventura, del rimpianto di non aver ancora allenato il "suo Milan", e anche della Serie A. "La Juve parte molto davanti a tutte. Spero le dirette concorrenti, Napoli e Inter, si facciano più spazio ma il mercato finora non ha detto questo. Lukaku? Quando ingaggi questi giocatori speri di ridurre il gap, probabilmente è avventuo ma la combinazione non è automatica".