Dopo "Donna Paola" a casa Totti arriva…una capra: Isabel e Ilary già innamorate

La quarantena ha svelato tutto il lato social di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, insieme a tanti ex compagni di squadra e Nazionale, ha partecipato a tantissime dirette Instagram svelando aneddoti simpatici e non nascondendo gli obiettivi per il suo prossimo futuro (la procura di Tonali). A catturare l’attenzione dei social però è stata Donna Paola, il gatto di casa Totti comparso nella diretta con Bobo Vieri. Da ieri, però, nella villa all’Eur c’è un nuovo membro: stiamo parlando di una capra. Francesco e Ilary l’hanno adottata e la prima foto sui social con Isabel che la tiene in braccio ha fatto il giro del web in poco tempo.

I Totti, noti amanti degli animali, ne hanno quattro con loro nella villa all’Eur: un labrador nero (come raccontato recentemente da Francesco in una diretta Instagram) due gatti, tra cui anche l’ormai famosa Donna Paola, il “gatto senza peli che mi stava facendo separare da Ilary” ha detto ironicamente Totti, e da oggi anche una capra nana tibetana da far crescere in giardino. E pensare che qualche giorno fa l’ex capitano ella Roma aveva detto: “Se fosse per mia figlia Chanel casa nostra sarebbe uno zoo. Ama tantissimo gli animali, vorrebbe fare la veterinaria”. Ecco, ora sono sulla buona strada.