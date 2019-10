Dopo il Barça anche Pique e Xavi esprimono solidarietà agli indipendentisti

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Dopo le pesanti condanne inflitte dalla Corte Suprema spagnola nei confronti degli indipendentisti catalani (fra i 9 e i 13 anni di carcere che avevano responsabilità di governo ai tempi del referendum sull’indipendenza dalla Spagna dell’ottobre 2017) il Barcellona aveva espresso in un comunicato la propria posizione spiegando che “il carcere non è la soluzione” per risolvere questo scontro fra governo centrale e indipendentisti.

Nel corso della giornata anche Gerald Piqué e Xavi, due colonne del Barcellona presente e passato, hanno deciso di esporsi, nuovamente, a favore della causa indipendentista. Il primo ha ritwittato il comunicato del proprio club dicendosi orgoglioso, il secondo invece sulle stories di Instagram ha usato toni più duri scrivendo Vergogna in tre lingue (spagnolo, catalano e inglese), l’elenco dei condannati con le rispettive pene e l’hastag #llibertatpresospolitics