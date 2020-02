vedi letture

Doppio Ludogorets e la Samp. Inter, 3 gare per avere Eriksen al top con la Juve

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle prime settimane di Christian Eriksen all'Inter e spiega come l'obiettivo dei nerazzurri, nelle prossime tre partite, sia quello di portare il danese al top della condizione.

Doppio Ludogorets e Samp, poi la Juve - Giovedì, in Bulgaria, ci sarà l'andata dei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets. Una settimana dopo, a San Siro, è previsto il ritorno. Nel mezzo la sfida di campionato contro la Sampdoria reduce dalla scoppola a domicilio contro la Fiorentina. Tre partite in cui Eriksen avrà probabilmente più spazio rispetto alle prime uscite, un modo per inserirlo sempre di più nei meccanismi di squadra e fargli ritrovare ritmo partita. Con un occhio all'1 marzo, giorno in cui andrà in scena il Derby d'Italia.