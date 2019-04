Dossena: "Juve, assenza Chiellini pesa. Napoli, sfrutta il San Paolo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Dossena, ex difensore anche di Liverpool e Napoli, è intervenuto a Radio Sportiva: "Ajax-Juve? Allegri ritrova Ronaldo, ma l'assenza di Chiellini pesa tanto e non la sottovaluterei. Il Napoli? Avrei preferito un po' più di tensione anche in campionato, non è mai semplice accendere la spina. L'Arsenal sarà arrembante a Londra, ma il ritorno al San Paolo sarà l'arma in più".