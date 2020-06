Dotto sul Corriere dello Sport: "Fonseca, ma Under che fine ha fatto?"

"Fonseca, ma Under che fine ha fatto?". Se lo chiede stamattina il Corriere dello Sport che in un commento a firma Giancarlo Dotto cerca di capire i motivi dell'assenza prolungata del turco: "A proposito di Fonseca. Dire che rappresenta oggi l'unica certezza di questa Roma impregnata di caos sta diventando un luogo comune oltre che una probabile verità, ma la domanda si pone: davvero si è convinto che Under sia la terza scelta rispetto a Perez e Kluivert (ieri all'ennesima prova senza capo né coda, nessuna logica calcistica)? O stiamo parlando di un calciatore già lontano da Roma? In entrambi i casi, tristezza per favore vai via".