A bordo del relitto del velivolo che trasportava Emiliano Sala, rinvenuto sul fondo del canale della Manica, è stato trovato il corpo di una persona. Lo riporta France Press, senza fornire ulteriori dettagli sulla salma. Al momento non è chiaro se il corpo recuperato sia quello del calciatore o del pilota del Piper Malibu PA-46-301P diretto a Cardiff. Sul luogo del ritrovamento sono in corso ulteriori verifiche per procedere all'identificazione.

La salma - riporta SportMediaset - è stata individuata durante l'ispezione del ROV inviato sul fondo della Manica per le ricerche. Subito dopo il ritrovamento, l'AAIB ha informato le autorità competenti e le famiglie di Sala e del pilota. Poi sono iniziati i lavori per organizzare il recupero del relitto e del corpo. Le immagini catturate dal ROV mostrano il lato posteriore sinistro della fusoliera con il numero di serie del Piper N264DB.