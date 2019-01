Dramma Sala, il tweet del Nantes: "Continuiamo a sperare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La polizia ha deciso di interrompere le ricerche, ma il Nantes e le persone vicine a Emiliano Sala sperano di ritrovare l'attaccante vivo e vegeto nonostante la mancanza di notizie che dura ormai da lunedì. Il club francese, per il calciatore che stava raggiungendo il Cardiff dopo il trasferimento già ultimato, ha pubblicato un tweet con la speranza di ricevere a breve novità positive. "Per la famiglia, per Emiliano, continuiamo a sperare", si legge.