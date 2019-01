© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La polizia ha deciso di sospendere le ricerche per ritrovare Emiliano Sala, calciatore appena trasferitosi al Cardiff e scomparso da tre giorni dopo aver preso l'aereo che l'avrebbe portato in Galles. Intanto il suo ex compagno Diego Rolan ha commentato su Twitter la decisione delle autorità: "Trovo deplorevole dover usare questo mezzo per chiedere alle autorità di continuare a cercare due esseri umani che non si sa dove sono finite". A Rolon si aggiunge la dichiarazione di Valentin Rongier, capitano del Nantes: "Chiediamo di rispettare ed essere solidali con la famiglia di Emiliano Sala. Loro sperano ancora. Non faremo un minuto di applausi o di silenzio perché abbiamo speranza di ritrovarlo. Ci crederemo fino alla fine", ha detto il centrocampista.