Durante critica l'affare Osimhen al Napoli: "Se penso ai 50 milioni per Icardi, qualcosa non torna"

L'operatore di calciomercato Sabatino Durante, nel corso di un suo intervento a Radio Marte, ha mosso una critica all'ormai imminente acquisto di Victor Osimhen da parte del Napoli, paragonandone le cifre a quelle dell'operazione di Mauro Icardi dall'Inter al PSG: "Lo conosco da cinque anni e ricorda il primo Duvan Zapata: ha bisogno di spazio per la sua velocità, e deve crescere tatticamente. La cifra spesa dal Napoli però mi sembra assurda, sono 60 milioni di euro... Non è ancora un campione ma un profilo che può diventarlo: ha un anno e mezzo di professionismo in un campionato non troppo importante come quello francese. Se penso che Icardi è stato venduto a 50 milioni, qualcosa non mi quadra".