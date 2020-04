Emergenza Coronavirus, Azzolina: "Esami di stato e delle medie? Ci sono almeno due scenari"

Lucia Azzolina, Ministro dell'Istruzione italiano, parla così dei problemi legati alla scuola, e alla contemporanea diffusione del Coronavirus, a Che Tempo Che Fa su Rai 2: "Non è il Ministro dell'istruzione che stabilisce quando termina il virus: io ho il compito di tutelare gli studenti e dire alle famiglie che i ragazzi non torneranno in classe finché non ci saranno le condizioni di sicurezza. Ho il dovere di pensare a scenari e realizzarli, perché gli studenti continuino a lavorare. Il paese può essere orgoglioso e fiero di quanto fa il personale scolastico, e ringrazio anche le famiglie. Non ho competenze mediche, sarei felicissima di riportare gli studenti in classe".

L'esame di maturità ci sarà?

"Ci sono diversi scenari, che garantiscano un esame serio, come sempre detto malgrado le ricostruzioni fantasiose. Una nel caso si tornasse in classe entro il 18 maggio, prevederebbe commissione interna con presidente esterno. Se invece non si torna a scuola ci sarà un'unica prova, orale. Faccio un appello agli studenti: stiamo chiedendo responsabilità a tutto il paese, e l'esempio sono i sanitari. Gli studenti che faranno l'esame sono cittadini adulti, che votano: è importantissimo che studino e facciano bene. Credo molto in loro".

Chi ha insufficienze sarà comunque ammesso?

"Sì, saranno ammessi, ma ciò non significa essere automaticamente promossi. Se con la didattica a distanza ci fosse anche un solo studente che non è stato toccato da essa, verrebbe meno un diritto costituzionale".

Anche quelli di terza media...

"Sì, se non si riprende sosterranno l'esame, seppur in forme diverse".