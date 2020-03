Emergenza Coronavirus, Berlusconi: "Draghi può aiutarci. Stringiamoci attorno a Conte"

"Fui io a volere Draghi alla guida prima della Banca d'Italia e poi della BCE". Da Nizza, dove è in isolamento come tutti, Silvio Berlusconi parla a Repubblica: "Potrebbe far ripartire l'Italia. Quanto a noi, siamo all'opposizione e siamo critici come lo siamo sempre stati dall'insediamento del premier Conte, ma certe discussioni non mi sembrano attuali, mentre c'è chi muore. Dobbiamo stringerci attorno a chi deve decidere".