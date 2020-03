Emergenza Coronavirus. Bollette luce e gas, crollano le tariffe: risparmio di 184 euro

In questo momento di emergenza e crisi arriva una buona notizia per gli italiani e per le tasche di tutti. Secondo quanto riportato da Repubblica.it nei prossimi tre mesi, a partire da aprile, le tariffe dell'energia elettrica si riducono del 18,3%, mentre scende del 13,5% la spesa per il gas. Il crollo dei prezzi delle materie prime, in seguito al calo della domanda per l'emergenza coronavirus che ha fermato molto attività economiche, è alla base della riduzione della spesa per le italiani e le piccole imprese. Il risparmio per le famiglie, in numeri, sarà mediamente di 139 euro per il gas e 45 per l'elettricità.