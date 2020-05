Emergenza Coronavirus, Brusaferro (ISS): "Sì alle mascherine fatte in casa dai cittadini"

"Per l'uso destinato alla popolazione, si possono utilizzare anche mascherine confezionate in proprio, quelle multistrato, come indicano video diffusi dai Centers for desease control. I modelli piu sofisticati Ffp2 e Ffp3 sono per uso diverso". A dichiararlo quest'oggi è stato Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità nel corso della conferenza stampa organizzata dalla Protezione Civile. "La fase 2 è molto delicata, è importante che il Paese riparta, ma il virus non ha cambiato né identità né caratteristiche, perciò violare le regole di comportamento per la prevenzione del contagio potrebbe facilitare la circolazione", ha detto.