Brusaferro come Conte, bocciato il ritorno dei tifosi negli stadi: "Non ci sono le premesse"

Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ai microfoni del 'Corriere della Sera' ribadisce il pensiero già espresso quest'oggi dal Premier Giuseppe Conte: ovvero, che non è opportuno riaprire gli stadi. "I raduni di massa sono considerati al mondo come il massimo livello di rischio che non è legato solo all’evento. Ci sono una serie di problemi nel gestire l’ingresso e l’uscita delle persone. Il Cts ritiene che allo stato attuale non ci siano le premesse per eventi con spettatori e la preoccupazione è anche quella di non sovraccaricare il sistema di altri fattori di rischio", ha detto Brusaferro.