Emergenza Coronavirus. Ciclismo amatoriale a pezzi: saltate tutte le Gran Fondo più importanti

Il mondo degli amatori a due ruote non avrà gli eventi per cui fatica tutto l’anno. L’ultima gran fondo ad essere cancellata è la Gf Paolo Bettini, che si corre in Toscana con il Grillo, ex iridato: “Per quanto ci possa dispiacere rinviare l’evento al 18 aprile 2021, sappiamo che questa è la cosa più giusta da fare, per il bene e per il rispetto di tutti”. Ma per chi pedala è stato un vero tsunami, senza contare i danni provocati all’indotto: sono già state cancellate Nove Colli, Stelvio Santini, Sportful Dolomiti Race e la prova più conosciuta in tutto il mondo, la Maratona dles Dolomites. E ci sono dubbi anche sulla Oetztaler, programmata per fine agosto a Soelden (Austria). Lo riporta La Gazzetta dello Sport.