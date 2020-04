Emergenza Coronavirus. Coach Messina: "Calcio e basket pensino alla prossima stagione"

Intervista al coach Ettore Messina sulle pagine del Corriere della Sera, con il tecnico di basket che ha affermato: "All'inizio, sbagliando, ho minimizzato l'impatto del Coronavirus, poi non nego che ho avuto paura per i miei cari e per me: temo che l'emergenza durerà ancora a lungo. Calcio e basket pensino a progettare la prossima stagione".