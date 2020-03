Emergenza Coronavirus. Emre Can, lettere alle persone sole in isolamento: "Serve umanità"

Bel gesto da parte dell'ex giocatore della Juventus, ora al Borussia Dortmund, Emre Can. Il tedesco ha raccontato di aver aderito all'iniziativa ​"Stift und Papier" ("Carta e penna") che consente di entrare in contatto con le persone sole in isolamento attraverso la scrittura di lettere. Al giornale Bild ha raccontato: "​Iscritto al programma ricevi il nome di una persona costretta a vivere in totale solitudine in isolamento. In un periodo così delicato abbiamo la possibilità di far emergere un po' di umanità con questa iniziativa. Facendolo puoi fare amicizia con una persona che attualmente vive in una struttura di cura o che ha pochi contatti con il mondo esterno, ma è un qualcosa che si può fare anche all’interno delle famiglie".