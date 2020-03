Emergenza Coronavirus, Fontana risponde a Boccia: "Parole avventate e inopportune"

"Avventate e inopportune": ha scelto questi due aggettivi il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana per commentare le parole del ministro degli Affari regionali Francesco Boccia che si era dimostrato alquanto critico sul ruolo delle Regioni e su quanto fatto dalla Lombardia per affrontare l'emergenza Coronavirus. "Invito il ministro Boccia a fare il ragionamento inverso. Quale sarebbe la situazione nel Paese se le Regioni non avessero fatto fronte alla emergenza anche nella fase della sottovalutazione del rischio che ha attanagliato il Governo per giorni e giorni? Basti pensare che in Lombardia abbiamo attivato quasi 1000 terapie intensive da destinare all'emergenza e stiamo lavorando a tutto campo anche per ci che riguarda le altre necessita'. Come ad esempio il reperimento di mascherine e di ventilatori".