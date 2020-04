Emergenza Coronavirus. Formula 1, Binotto: "Spero che il mondiale possa partire a luglio"

Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha parlato a Sky Sports News in merito al possibile inizio del mondiale di Formula 1: "La speranza è quella di cominciarlo all'inizio di luglio. Nessuno sa veramente quando si ripartirà, lunedì abbiamo avuto un incontro con Liberty e Fia e abbiamo discusso. La F.1 sta cercando di organizzare il miglior campionato possibile, magari a partire dall’inizio di luglio, se ciò sarà possibile, ma al momento non abbiamo conferme. Penso che entro la fine di maggio avremo un quadro più chiaro. È nell’interesse di tutti correre quando si potrà e fare quante più gare possibile, ma è troppo presto per avere un quadro chiaro ora".

Parole anche sulla flessibilità della scuderia rossa: "Sappiamo che dal primo regolamento sportivo per avere un campionato mondiale sono necessarie almeno otto gare, stiamo cercando di organizzarne di più. L’importante è essere flessibili. Sono abbastanza sicuro che Chase Carey le squadre saranno in grado di mettere in campo il miglior campionato possibile. Da parte nostra tutto ciò che è necessario, fine settimana di gare brevi o doppio GP, lo faremo, saremo flessibili e di supporto, faremo quanto è necessario".