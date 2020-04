Emergenza Coronavirus. Francia, i decessi salgono a oltre 14mila. Domani parla Macron

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 561 decessi in Francia a causa del coronavirus, portando il totale a 14.393 vittime dall'inizio dell'epidemia. Lo ha reso noto il ministero della Sanità. Attualmente sono 31.826 le persone ricoverate in tutto il Paese, di cui 1.688 nelle ultime 24 ore. In tutto sono 6.845 i ricoveri gravi in rianimazione. C'è attesa per il discorso di Macron che domani parlerà alla nazione e prorogherà molto probabilmente il lockdown previsto inizialmente fino al 15 aprile. Sarà il quarto discorso di Macron dall'inizio dell'emergenza.