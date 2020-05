Emergenza Coronavirus. Grecia, stop definitivo al basket: Panathinaikos ancora campione

Il basket greco ha deciso di non tornare in campo in questa stagione a causa dell'Emergenza Coronavirus. La Lega Pallacanestro Ellenica ha infatti annunciato la chiusura definitiva della stagione e ha assegnato al Panathinaikos il titolo di campione nazionale e deciso di bloccare le retrocessioni con i due club di Salonicco, Aris e PAOK, che quindi anche nella prossima stagione giocheranno nel massimo campionato greco. Il Panathinaikos prima della pausa aveva due punti di vantaggio sui rivali dell'AEK Atene. Per i biancoverdi si tratta del 38esimo titolo della storia.