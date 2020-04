Emergenza Coronavirus. Il bel gesto del tennista Kyrgios: "Se siete senza cibo scrivetemi"

Il tennista australiano Nick Kyrgios ha deciso di scendere in campo in prima persona per aiutare le persone o le famiglie che si trovano in difficoltà economica e rischiano di non poter acquistare beni di prima necessità e lo fa attraverso un post sul proprio profilo Instagram in cui si legge: “Se qualcuno non lavora o non ha entrate e resta senza cibo o vive un momento difficile per favore, non andare a dormire a stomaco vuoto. Non aver paura o imbarazzo di inviarmi un messaggio privato. Mi renderebbe molto felice condividere quello che ho. - continua Kyrgios – Non importa se è una scatola di noodles, del pane o del latte. Lo lascio alla tua porta di casa senza fare domande”.