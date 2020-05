Emergenza Coronavirus, il bollettino della Lombardia: 38 morti in 24h, +354 contagiati

vedi letture

La Regione Lombardia ha reso noti i dati delle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 14.078 tamponi e individuati 354 nuovi positivi al COVID-19. Sono 546 le persone guarite nelle ultime 24 ore e gli attualmente positivi in Regione sono adesso 22.683, 230 in meno rispetto a ieri. Rispetto all'ultimo bollettino, sono 38 i morti tra le persone affette da coronavirus per un totale di 16.012 decessi dall'inizio dell'epidemia. In basso i grafici