Emergenza Coronavirus, in Austria nasce app per registrare tutti i contatti stretti

Un’app per tenere traccia di tutte le strette di mano. Arriva dall’Austria, dove la Croce Rossa sta lavorando a Stopp Corona. Il meccanismo è abbastanza semplice: tramite l’applicazione, l’utente può tenere traccia di tutti i soggetti con cui abbia avuto un contatto stretto. Nel momento in cui dovesse contrare l’infezione da Coronavirus, Stopp Corona informerebbe tutti i soggetti con cui è entrato in contatto: l’obiettivo è quello di alleggerire la pressione sulle autorità sanitarie. Qualche dubbio in merito al rispetto della privacy: la registrazione avverrebbe in anonimo, ma per contattare gli eventuali contatti stretti è necessario inserire i loro dati personali.