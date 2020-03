Emergenza Coronavirus. Juri Chechi parla chiaro: "Il CIO per me ha aspettato anche troppo"

"Il Cio per me ha aspettato anche troppo, capisco le loro esigenze, ma le Olimpiadi non si potevano fare quest'anno". Lo afferma Juri Chechi, in collegamento con 'Tutti convocati' di Radio24. "Ho seguito le dichiarazioni di Bach - sottolinea Chechi, oro agli anelli ad Atlanta '96 - quando diceva che si sarebbero fatte le Olimpiadi, quando era evidente il contrario. Sarebbe stato meglio rinviarle prima per dare più tempo agli atleti per cambiare i loro programmi".