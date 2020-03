Emergenza Coronavirus. La BBC non ha dubbi: Wimbledon sarà rinviato entro 48 ore

La sensazione è che anche Wimbledon si arrenda al Covid-19. Secondo quanto riporta la BBC, infatti, si attende solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare tra oggi e domani e che sembra ormai inevitabile. L'All England Club afferma che non è ancora stata presa una decisione definitiva e che ci sono ancora riunioni in corso, ma secondo l'emittente inglese entro 48 ore dovrebbe arrivare l'ufficialità dello slittamento del torneo se non della cancellazione, visto che il calendario è molto intasato. Salteranno con ogni probabilità anche gli altri tornei inglesi in erba come Nottingham, Birmingham, Eastbourne e il Queen's di Londra.