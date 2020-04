Emergenza Coronavirus. La proposta di Confapi: "Tamponi a lavoro, over 50-55 in cassa"

Maurizio Casasco è il presidente di Confapi, la Confederazione italiana della piccola e media industria privata che conta 80mila aziende e 900mila lavoratori. Rappresenta le imprese più colpite dalla crisi provocata dal coronavirus e ha parlato ad Huffington Post. "C’è già un protocollo condiviso dal 14 marzo su sanità e sicurezza. Ma serve una linea guida per lo screening relativo al Covid-19. La proposta di Confapi è pronta. Lo schema è semplice. Confapi ha proposto per prima i test a carico delle imprese, con precise indicazioni. Il primo step della nostra proposta è quello di fare i tamponi a tutti i lavoratori. Quelli che hanno dai 50-55 anni in su rimangono a casa perché sono i soggetti statisticamente più a rischio. Ovviamente con il sostegno della cassa integrazione. Anche chi soffre di particolari patologie, che rendono il soggetto più fragile e accertate dal medico competente, viene escluso se non immune. Il primo passo per tutti gli altri, quindi, è il tampone".